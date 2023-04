Finalmente YouTube Music ottiene i testi in tempo reale

Fino ad ora YouTube Music consentiva di visualizzare i testi delle canzoni in forma statica dopo aver effettuato l'accesso alla scheda centrale, ubicata nella parte inferiore della schermata di riproduzione. Ora, invece, gli sviluppatori stanno iniziando ad implementare la funzione che mostra i testi in tempo reale su Android .

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, i testi in tempo reale sono visibili, almeno per il momento, da alcuni utenti dell'applicazione YouTube Music. Si confida, però, nel fatto che la funzione venga resa disponibile anche per dispositivi come Nest Hub e Smart Display, proprio come il precedente servizio offerto da Google Play Music.