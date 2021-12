YouTube Music riceve un nuovo widget su Android: l'avete già visto?

Arrivano interessanti novità per YouTube Music su piattaforma Android, l'app del popolare servizio di streaming multimediale ha appena ricevuto un nuovo widget.

La novità della quale parliamo consiste nel widget che vedete negli esempi nella galleria in basso. Si tratta del widget che propone agli utenti di riprodurre i contenuti recentemente riprodotti su YouTube Music. La dimensione predefinita del nuovo widget corrisponde a 5 x 2. Chiaramente tali dimensioni sono personalizzabili, proprio come vedete dalle successive immagini in galleria.