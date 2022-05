YouTube Music potrebbe ricevere una nuova UI per le playlist: ecco un'anteprima

Nel mondo delle app per smartphone Android in prima fila troviamo quelle di Google, come ad esempio YouTube Music, quella che permette di accedere al servizio di streaming musicale proposto da YouTube. Proprio per questa app sarebbe in programma un nuovo design.

La novità che ha in mente Google riguarda nello specifico l'interfaccia grafica dedicata alle playlist di YouTube Music. Come vedete dagli screenshot che trovate nella galleria in basso, la nuova interfaccia prevede le informazioni sull'ultimo aggiornamento della playlist nella parte alta, mentre la copertina e la descrizione sono a lato. I pulsanti per la gestione multimediale vengono visualizzati su un'unica riga mentre la dimensione del font è stata incrementata.