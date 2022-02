YouTube Music ha ora una scorciatoia "Downloads", la vedete anche voi?

A luglio dello scorso anno YouTube Music aveva eliminato la pratica scorciatoia " Mixtape offline ", ma ha ora introdotto un collegamento sostitutivo, almeno su Android. Premendo a lungo infatti l'icona di YouTube Music su Android appare una nuova scorciatoia denominata " Downloads ", proprio sopra "Cerca". Cliccandola, si avvia la riproduzione in ordine casuale di tutti i download anziché solo la playlist automatica "Mixtape offline" generata dai download intelligenti, e sembra includere tutti i brani/album/playlist memorizzati individualmente per la riproduzione offline .

Come altre scorciatoie, può essere trascinata direttamente nella schermata iniziale ed è il modo più veloce per avviare la riproduzione casuale, specialmente in offline. Il collegamento "Downloads" è apparso nelle versioni 4.63 e 4.64 di YouTube Music per Android e sembra sia stato introdotto negli ultimi giorni tramite un aggiornamento lato server. Per quanto riguarda iOS, l'applicazione è stata appena aggiornata e ha sempre mantenuto il vecchio collegamento "Mixtape offline". E voi? L'avete vista? Fateci sapere cosa ne pensate.