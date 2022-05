YouTube Music ora offre un programma beta sul Google Play Store

Molte applicazioni per Android utilizzano il Google Play Store Beta program per rilasciare versioni beta così da valutare i commenti degli utenti. Tra queste applicazioni, adesso rientrano anche YouTube Music e YouTube TV (non disponibile in Italia).

Registrarsi ad un programma beta è piuttosto semplice: occorre aprire la pagina dell'applicazione desiderata e, se disponibile, cliccare su "Partecipa al programma beta". Il completamento della procedura di registrazione, di solito, dura pochi minuti.