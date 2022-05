YouTube Go non è più ritenuta necessaria: l'app verrà chiusa a partire da agosto

Il motivo di tale decisione è piuttosto chiaro: "Abbiamo migliorato le prestazioni per i dispositivi entry-level o quelle che riguardano YouTube su reti più lente. Stiamo anche creando controlli utente aggiuntivi che aiuteranno a ridurre l'utilizzo dei dati mobili per gli spettatori con dati limitati, quindi resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti!".

Vi ricordate di YouTube Go? Si trattava dell'app Android pensata ed ottimizzata per i dispositivi di fascia bassa . Ebbene, negli scorsi giorni YouTube ha annunciato che a partire da agosto l'app verrà chiusa.

Pertanto, visto il miglioramento delle specifiche dei dispositivi di fascia bassa e di YouTube, non risulta più necessario un'app dedicata. Del resto, la decisione era stata già in un certo senso anticipata. Dall'ottobre 2021, infatti, YouTube Go non ha ricevuto più alcun aggiornamento.