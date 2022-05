Da YouTube a YouTube Music in un attimo: ecco la nuova scorciatoia

Tra le piattaforme di streaming musicale per smartphone e dispositivi mobili negli ultimi anni abbiamo visto l'ascesa di YouTube Music, un servizio di YouTube specializzato in contenuti musicali.

Proprio l'app per dispositivi mobili di YouTube sta ricevendo un'interessante novità che riguarda da vicino YouTube Music: parliamo di una scorciatoia che punta direttamente a YouTube Music che appare quando si ascolta un contenuto musicale di YouTube. La scorciatoia permetterà quindi di aprire il brano che si sta ascoltando su YouTube nell'app YouTube Music.

Come vedete dagli screenshot in galleria, la scorciatoia è posizionata alla sinistra del collegamento autoplay, per alcuni ha uno sfondo rosso mentre per altri bianco. La sua funzione chiaramente non cambia.

La novità dovrebbe essere in fase di distribuzione automatica via server a livello globale. Fateci sapere se l'avete ricevuta e se per voi si rivelerà utile.