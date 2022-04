Xiaomi spinge sul comparto fotocamere: depositato un brevetto per l'astrofotografia in time-lapse

Ora il sito cinese IT Home ha rivelato come il gigante cinese abbia appena depositato un brevetto per la sua tecnologia software automatica di astrofotografia time-lapse "Tracce di Stelle", che speriamo di vedere proprio nel nuovo flagship.

Da quello che si può vedere nel brevetto, attivando questa modalità il telefono metterà a fuoco automaticamente il cielo notturno, determinando le impostazioni più adatte per ISO, bilanciamento del bianco e bilanciamento del bianco per la scena.

A quel punto il dispositivo deve rimanere in posizione (su un treppiede o comunque un supporto stabile) per poter scattare foto in sequenza che seguano il movimento delle stelle. L'algoritmo in seguito interpreta i dati, mette insieme le foto ed elabora le immagini in un breve video, un loop o semplicemente una foto, che mostra il viaggio in time-lapse delle scie stellari (l'immagine sopra mostra in maniera indicativa un possibile risultato).