I nuovi widget YouTube con Material You arrivano su Android

A partire dallo scorso anno abbiamo visto Google introdurre interessanti novità per l'interfaccia grafica su Android, con il Material You che è entrato nell'interfaccia grafica del sistema operativo e delle varie app Google.

Tra queste troviamo anche YouTube, l'app per accedere alla nota piattaforma di streaming multimediale. Nelle ultime ore Google ha anche introdotto la nuova veste grafica per il widget di YouTube.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano il nuovo look dei widget appena rinnovati per YouTube. Vediamo che il pulsante del microfono, quello che serve ad accedere alla rapida ricerca vocale, è stato rimosso su entrambe le versioni del widget mentre le dimensioni sono state leggermente aggiornate.

I nuovi widget di YouTube dovrebbero essere già disponibili con la versione 17.46.37 dell'app Android, almeno per coloro che hanno un dispositivo Pixel. Ci aspettiamo che entro le prossime settimane arriverà per tutti. Qui sotto trovate il pulsante per aggiornare rapidamente l'app YouTube dal Play Store.

Per tutte le altre recenti novità introdotte da Google con Android 13 vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento. Questo include anche diversi dettagli sulle novità che arriveranno con i prossimi aggiornamenti.