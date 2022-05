Il widget SmartThings per Android diventa più personalizzabile

Oltre a essere il leader del mercato smartphone a livello globale, Samsung offre un'intera piattaforma dedicata ai dispositivi domotici. Parliamo chiaramente di SmartThings, che ha appena aggiornato il suo widget per dispositivi Android.

Le immagini che trovate nella galleria in basso riassumono le novità introdotte per il widget SmartThings su Android. Si tratta della possibilità di riordinare le scene incluse in SmartThings. Nello specifico si potrà riordinarle in ordine alfabetico, in ordine di creazione o manualmente.

In questo modo sarà molto più semplice interagire con SmartThings direttamente dal widget per Android, risparmiando tempo sulla localizzazione delle scene. Il widget risulta essere personalizzabile anche in termini di dimensioni e supporto il tema chiaro e quello scuro.

Le novità appena descritte sono disponibili nella più recente versione dell'app SmartThings per dispositivi Android. Qui sotto trovate il pulsante per scaricarla dal Play Store.

