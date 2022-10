Il widget di Google diventa super personalizzabile: ecco come

Arrivano delle interessanti novità in casa Google che riguardano la personalizzazione. Nello specifico si tratta di novità che coinvolgono il widget di ricerca Google disponibile con l'app Google.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano esattamente ciò di cui stiamo parlando. Si tratta di nuove e interessanti opzioni di personalizzazione introdotte per il widget di ricerca Google, quello disponibile con la versione ufficiale del'app Google di Big G.

Le opzioni di personalizzazione appena introdotte permettono di decidere quale tonalità assegnare al logo Google, e anche se mostrarne solo l'iniziale oppure il nome per esteso. Ma non finisce qui: ci sono nuove opzioni di personalizzazione per la tonalità della barra, per il suo contorno e per la forma che deve avere.