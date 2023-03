Anche WhatsApp pensa ai tablet: nella beta un'interfaccia ottimizzata

Sulla scia dell'interesse verso pieghevoli, negli ultimi tempi Google ha introdotto diverse novità nell'interfaccia Android proprio dirette a ottimizzare l'esperienza utente nei dispositivi con schermi di grandi dimensioni.

È quindi normale che anche le maggiori app come WhatsApp si stiano muovendo nella stessa direzione, qualcosa che le app per iPad fanno già da tempo (tralasciando Instagram), e nell'ultima beta per Android della popolare app di messaggistica possiamo finalmente apprezzare la visualizzazione divisa per tablet. Andiamo a scoprirla!