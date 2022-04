WhatsApp fa sul serio con le Reazioni: al via sul canale beta e più emoji per il futuro

Per controllare se avete le Reazioni abilitate, premete a lungo su un messaggio. A quel punto, dovrebbe apparire una barra con alcune emoji , per ora limitate a 6 (Mi piace, Amore, Risata, Sorpreso, Triste e Grazie). Inoltre cliccando su una Reazione potete vedere chi l'ha inviata .

WhatsApp sembra particolarmente impegnata a sviluppare le Reazioni come si deve. Ieri infatti la popolare app di messaggistica ha rilasciato un nuovo aggiornamento sul canale beta , il 2.22.9.4 , che reintroduce la funzionalità per alcuni utenti dopo averne interrotto la distribuzione a fine marzo.

Oggi poi è arrivata la notizia attraverso il sito WABetaInfo che WhatsApp starebbe lavorando ad espandere il numero di Reazioni disponibili. In un futuro aggiornamento infatti, si potrà trovare un nuovo pulsante con il simbolo "più" nella barra delle Reazioni (immagine sotto), che dovrebbe consentire di scegliere un'emoji diversa.

La funzione sembra simile a quella attualmente disponibile su Facebook Messenger e Instagram, quindi potrebbe essere possibile scegliere qualsiasi emoji. Come detto, il nuovo tasto non è ancora disponibile, ma vi aggiorneremo non appena verrà rilasciato.