WhatsApp permetterà di programmare le chiamate in anticipo

Non si accennano ad arrestare le novità per WhatsApp, la nota app di messaggistica. Dopo la rivoluzione degli aggiornamenti di stato, ecco che gli sviluppatori hanno annunciato un nuovo update contenuto nella versione beta per Android (si tratta della versione 2.23.4.4).

Nello specifico, gli sviluppatori stanno lavorando ad una funzionalità che consentirà agli utenti di programmare le chiamate all'interno delle chat di gruppo. Grazie a questa opzione, quindi, si potranno programmare in anticipo le chiamate con gli altri membri del gruppo. Nel dettaglio, sarà possibile scegliere un titolo, una data ed un orario in cui avverrà la chiamata. Questo aggiornamento, di conseguenza, eviterà di ricordare costantemente l'appuntamento telefonico: tutto sarà più immediato e semplice. Questa inedita opzione è in fase di sviluppo e verrà rilasciata prossimamente. Ovviamente, ad oggi non si sa quando verrà resa disponibile per tutti gli utenti.