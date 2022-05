WhatsApp sta lavorando a una funzione per potenziare i messaggi effimeri

Ora nell'ultima Beta per Android , la 2.22.11.11, i ragazzi di WABetaInfo hanno scovato una nuova funzionalità , in fase di sviluppo e non ancora attiva, che permetterà di impostare i messaggi effimeri anche per più chat già esistenti.

La nuova funzione infatti, consentirà di selezionare anche più chat già esistenti (freccia bianca nell'immagine sopra) in modo da farle diventare effimere. A quel punto si aprirà una nuova pagina in cui è possibile selezionare le conversazioni per convertirle in chat che scompaiono. Questa nuova impostazione è molto utile quando si desidera abilitare i messaggi a scomparsa per diverse chat, senza dover impostare manualmente i messaggi effimeri all'interno di ogni chat.

Come abbiamo detto, la nuova funzione non è ancora attiva, ma continuate a seguirci per restare aggiornati!