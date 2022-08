Su WhatsApp ora potete personalizzare la lingua: ecco come

WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea più usate al mondo, forte della sua compatibilità con tutti i dispositivi, a partire da smartphone e PC. Nelle ultime ore ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

Canale Telegram Offerte

L'aggiornamento appena rilasciato è attualmente diretto a tutti coloro che hanno aderito alla beta di WhatsApp per Android. L'update ha un peso particolare perché introduce l'opzione per personalizzare la lingua dell'app.

Finora infatti WhatsApp rendeva possibile l'utilizzo dell'app nella lingua coerente con quella impostata a livello di sistema, ora invece è possibile personalizzarla in base alla propria preferenza. Ad esempio sarà possibile impostare WhatsApp in inglese anche se lo smartphone sul quale è in esecuzione è in lingua italiana.

Come vedete dallo screenshot che trovate qui sotto, la nuova opzione di WhatsApp supporta praticamente tutte le lingue. La lingua predefinita è ovviamente quella impostata a livello di sistema Android.