WhatsApp vuole perfezionare i messaggi inoltrati

WhatsApp ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Android in versione beta , questo non include particolari novità tangibili ma nel codice sono state scovate diverse informazioni su una nuova funzionalità per i messaggi inoltrati .

Lo screenshot che trovate nella galleria in basso mostra come sarà possibile modificare le descrizioni apposte ai contenuti da inoltrare. Per contenuti da inoltrare si intende immagini, video, link a contenuti online e GIF. Mentre per descrizione si intende quella inserita dal mittente originario.

Con la nuova funzionalità sarà quindi possibile modificare o eventualmente rimuovere la descrizione per i messaggi inoltrati poco prima di procedere all'effettivo inoltro nella chat.

La nuova funzionalità non è ancora disponibile a livello pubblico. Questa opzione è ancora in fase di sviluppo e ci aspettiamo che arrivi nel breve almeno per coloro che hanno aderito alla beta di WhatsApp per Android.