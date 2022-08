Niente vacanze per WhatsApp: allo studio nuove funzioni per i gruppi e la sicurezza

Da ieri infatti è in distribuzione sul canale beta di iOS (e da oggi di Android) una nuova funzionalità che permette di vedere chi ha partecipato a un gruppo , mentre nell'ultima beta di Android ci sono indicazioni di un nuovo sistema per proteggere il proprio account. Vediamo le novità nel dettaglio.

In questi giorni WhatsApp ( qui trovate come vedere lo stato di un contatto ) sta lavorando alacremente per portare una serie di novità interessanti sulle sue app per smartphone e tablet .

Lista dei partecipanti passati

Inoltre, quando qualcuno lascia il gruppo questo evento non viene più evidenziato all'interno della chat, anche se gli amministratori del gruppo possono comunque vederlo per motivi di moderazione. La nuova funzione verrà probabilmente implementata a più utenti nel corso delle prossime settimane .

Più protezione: approvate o negate gli accessi

Nell'ultima beta di WhatsApp per Android, versione 2.22.17.22 , è stata invece introdotta una nuova funzione relativa alla sicurezza. La novità non è disponibile agli utenti, ma i ragazzi di WABetaInfo sono riusciti ad attivarla dalle linee di codice.

In questo modo, ogni richiesta di accesso dovrà essere approvata dall'utente stesso, che potrà anche vedere l'ora e altre informazioni sul telefono da cui si sta tentando di accedere (probabilmente il modello, non è ancora accessibile). Ricordiamo che al momento la nuova funzione non è ancora disponibile e non è chiaro quando verrà rilasciata al pubblico, ma continuate a seguirci per tenervi aggiornati.