WhatsApp prepara novità per le anteprime dei link

WhatsApp, tra le più popolari piattaforme di messaggistica istantanea per smartphone, tablet e dispositivi desktop, prepara il terrenno per una novità che riguarderà le anteprime dei link negli aggiornamenti di Stato.

L'immagine che trovate nella galleria in basso anticipa la novità in arrivo per gli aggiornamenti di Stato WhatsApp. Questa riguarda le anteprime dei link, le quali saranno visualizzate in modalità estesa. La novità sarà coerente anche con le anteprime dei link inviati in chat.

La novità è in fase di sviluppo, e dunque non ancora disponibile a livello pubblico, nemmeno con la beta. Torneremo ad aggiornarvi quando ne sapremo di più sul suo rilascio.