WhatsApp si aggiorna: arriva una nuova interfaccia grafica per la fotocamera

La versione di WhatsApp che introduce questa funzionalità è la 2.23.2.73, ma sul Play Store è già disponibile la versione 2.23.2.76 , che ovviamente include la nuova interfaccia. Come potete vedere dallo screenshot in basso, la nuova interfaccia permette ora di scegliere tra la modalità foto o video : scegliendo la voce Video, è possibile registrare un filmato semplicemente cliccando il tasto circolare una sola volta , senza necessariamente tenerlo premuto.

È da poco disponibile un nuovo aggiornamento per WhatsApp , la popolare app di messaggistica di Meta: il nuovo update, già disponibile sul Play Store per tutti gli utenti , porta una nuova interfaccia grafica per la fotocamera , che ora risulta molto più semplice da utilizzare. Di recente, è anche arrivata la possibilità di inviare un messaggio a se stessi su WhatsApp: qui la nostra guida .

In ogni caso, risulta sempre possibile registrare un video restando nella modalità Foto: in questo caso, sarà appunto necessario premere il tasto circolare per l'intera durata del filmato

, come accadeva già in precedenza. Per il resto, l'interfaccia rimane invariata: troviamo ancora i pulsanti per uscire e per attivare il flash in alto e i pulsanti per aprire la galleria e per utilizzare la fotocamera anteriore o posteriore in basso.

Questa utile funzionalità era già arrivata per un numero ristretto d'utenti in beta da qualche giorno, ma adesso gli sviluppatori hanno deciso di rilasciarla per tutti. Per aggiornare WhatsApp, basta cliccare sul pulsante qui di seguito.

Scarica da Play Store