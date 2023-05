WhatsApp ha un'interfaccia tutta nuova! L'avete ricevuta?

WhatsApp rappresenta ormai un punto di riferimento assoluto quando si parla di app di messaggistica per smartphone e non solo. E proprio WhatsApp nelle ultime ore ha ricevuto una novità di particolare rilevanza.

L'ultimo aggiornamento rilasciato per la versione beta di WhatsApp su Android ha infatti portato una novità molto importante per l'interfaccia utente.

Gli screenshot che trovate in basso riassumono la novità grafica. Si tratta della nuova barra di navigazione inferiore, una sorta di rivoluzione per l'interfaccia grafica di WhatsApp che, almeno in termini di struttura, è rimasta la stessa per anni. Con questo aggiornamento invece tutto cambia.