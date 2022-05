WhatsApp rilascerà ulteriori novità per i messaggi effimeri

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica istantanea più usate su smartphone e tra le ultime novità di rilievo troviamo i messaggi effimeri.

I messaggi effimeri sono quelli che vengono rimossi automaticamente dopo un certo tempo dalle chat WhatsApp. Sono ormai disponibili in tutte le versioni dell'app. Nelle ultime ore però WABetaInfo ha scovato dei dettagli su alcune novità per i messaggi effimeri. Lo screenshot che trovate in galleria mostra che WhatsApp ha predisposto una nuova opzione per i messaggi effimeri, anche se ancora non è chiaro cosa verrà incluso nella descrizione.

Dalle icone associate alle intestazioni intuiamo che la nuova funzionalità permetterà di salvare (come preferiti?) alcuni messaggi all'interno di una chat effimera. Il tutto non è ancora chiaro, pertanto le finalità della funzionalità potrebbero differire da quanto intuito finora. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.