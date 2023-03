WhatsApp avrà anche le newsletter

Stiamo parlando delle newsletter, sì avete capito bene. WhatsApp si prepara ad accogliere la funzionalità per la creazione di newsletter. Queste newsletter sarebbero delle chat alle quali ci si potrà iscrivere, e sulle quali i creatori potranno creare contenuti per raggiungere istantaneamente tutti gli iscritti.

Come vediamo dallo screenshot presente qui in basso, sarà possibile scegliere un nome ufficiale per la newsletter e completarlo con una breve descrizione riassuntiva. Non è escluso che in futuro arriverà anche la possibilità di scegliere un username specifica per ogni newsletter, in modo che possa essere identificata con maggiore facilità.