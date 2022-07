Ancora in lavorazione una delle funzioni più attese di WhatsApp: nascondere lo stato online

Recentemente è stata lanciata la notizia su una nuova funzionalità in fase di sviluppo su WhatsApp beta per iOS: la possibilità di nascondere lo stato online. Attraverso questa opzione, infatti, ogni utente potrà finalmente scegliere chi potrà vederlo online. La novità, ora, sembrerebbe in fase di sviluppo anche per Android, così come si può notare nella beta 2.22.16.12. Prima di entrare nel vivo della notizia, può tornare utile consultare le nostre guide su come vedere lo stato di un contatto su WhatsApp e su come usare WhatsApp Web, anche senza telefono.

Ritornando alla futura novità dell'app, gli sviluppatori, infatti, avrebbero introdotto una nuova sezione in "Impostazioni". Qui gli utenti potranno decidere chi potrà vedere il loro stato online: si va da "tutti" a "nessuno", passando per opzioni personalizzate che consentirebbero di selezionare manualmente i contatti che potranno o non potranno visualizzare lo stato online. La funzionalità, ribadiamo, è in fase di sviluppo. Attualmente, infatti, non risulta pienamente implementata e, a riguardo, non si hanno informazioni certe.