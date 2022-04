WhatsApp: novità in arrivo per registrare nuovi dispositivi

Ora i ragazzi di WABetaInfo hanno scovato nell'ultima Beta per Android , versione 2.22.10.13, una sezione dedicata dove collegare un altro dispositivo mobile . La sezione, denominata "Registra dispositivo come compagno", apparirà quando si proverà ad aprire WhatsApp su un dispositivo mobile secondario, e permetterà di collegare l'account WhatsApp per utilizzarlo su quel dispositivo.

Come si può vedere dall'immagine, per collegare l'account sul dispositivo secondario è necessario scansionare il codice QR presente sul dispositivo primario, e potrà funzionare sia per smartphone che per tablet. Ancora non si hanno indicazioni o tempistiche per un rilascio della funzione, ma vi avviseremo non appena ne saremo a conoscenza, quindi restate collegati!