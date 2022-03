WhatsApp multi-dispositivo: cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento

Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli in merito a ciò che vedremo con il prossimo aggiornamento della modalità multi-dispositivo. Stando a quanto riferito da WABetaInfo, le novità dovrebbero coinvolgere le anteprime dei link , gli elenchi broadcast , maggiore compatibilità con la cronologia chat , velocità di caricamento delle chat più alta.

La modalità multi-dispositivo di WhatsApp ha introdotto nuovi gradi di liberà per l'utilizzo della piattaforma di messaggistica istantanea, consentendone l'uso su diversi dispositivo senza dover connettere necessariamente quello principale.

Al momento non è noto quando WhatsApp introdurre tale aggiornamento per la modalità multi-dispositivo. Ci aspettiamo comunque che arrivi per la versione Android, iOS e Desktop della nota piattaforma di messaggistica.