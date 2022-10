Su WhatsApp sarà possibile riconoscere i messaggi modificati grazie a un'etichetta

La modifica dei messaggi dopo l'invio sembra uno dei trend del 2022. Se ne è parlato a lungo per quanto riguarda Twitter, e da qualche mese ci stanno lavorando anche gli sviluppatori di WhatsApp (ecco come migliorare la privacy dell'app).

Dopo aver visto il nuovo menu che consente di modificare un messaggio appena inviato, un mese fa abbiamo avuto il primo assaggio della funzione nella beta di WhatsApp per Android numero 2.22.20.12. In questa versione infatti è apparso per la prima volta un avviso che avverte gli utenti di aggiornare l'app per poter vedere un messaggio modificato, ovviamente cosa impossibile visto che la funzione non è attiva.