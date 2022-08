Finalmente WhatsApp mostrerà le immagini profilo nei gruppi

WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea più usate al mondo, forte della sua compatibilità con tutti i dispositivi, a partire da smartphone e PC. Nelle ultime ore ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

L'aggiornamento del quale parliamo non ha introdotto particolari novità per nota piattaforma di messaggistica istantanea ma include alcuni interessanti riferimenti su ciò che potremmo vedere in futuro.

Stando a quanto trapelato dal teardown svolto dal WABetaInfo, WhatsApp starebbe lavorando all'introduzione di una nuova opzione particolarmente richiesta da buona parte dei suoi utenti. Parliamo della visualizzazione dell'immagine del profilo all'interno dei gruppi chat.

Come vedete dallo screenshot che trovate proprio qui sotto, ottenuto dopo l'abilitazione della funzionalità che è ancora in fase di test, sarà possibile visualizzare l'immagine del profilo dell'utente che scrive anche all'interno dei gruppi chat.