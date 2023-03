WhatsApp lavora ad una funzione che la concorrenza ha dal giurassico

WhatsApp, nella versione beta 2.23.7.3 per Android, sta lavorando ad una nuova funzionalità che consentirebbe di bloccare i messaggi all'interno di chat singole e gruppi. In pratica, tramite questa opzione gli utenti potranno fissare i messaggi più importanti in cima alla chat così da non perderlo di vista. Questa funzione, ovviamente, è ancora in fase di sviluppo, ma grazie all'ultima versione beta è già possibile vederne un'interessante anteprima.

Difatti, come si può vedere in questo screenshot di WABetaInfo, è possibile fissare un messaggio all'inizio della chat. Per farlo, sarà sufficiente selezionare la voce "Fissa" all'interno delle opzioni relative al messaggio. Una volta effettuata questa azione, sul testo apparirà una piccola icona. Si tratta senza dubbio di una funzione interessante visto che consentirà, ad esempio, a tutti i partecipanti di un gruppo di non perdere di vista le comunicazioni più importanti. Per avere a disposizione questa opzione, gli utenti dovranno attendere un futuro aggiornamento dell'applicazione. Dunque, WhatsApp sta provando a mettersi alla pari di app "concorrenti" come Telegram, che infatti fornisce questa funzione ai suoi utenti già da tempo.