Su WhatsApp sarà più facile mettere in evidenza i messaggi importanti

Tra l'altro, come si può notare in questo screenshot, nel caso ci sia un messaggio appuntato, il destinatario, se si trova ad utilizzare una vecchia versione dell'app, verrà invitato ad aggiornare il tutto tramite il Play Store di Google. Insomma, possiamo affermare che questa funzionalità può risultare preziosa soprattutto nei gruppi, dove i tanti messaggi scambiati potrebbero causare la perdita di messaggi importanti.

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare per arricchire l'esperienza degli utenti grazie a nuove funzionalità e dettagli sempre più curati. In particolare, lo staff di "WaBetainfo" , nell'ultima versione beta dell'app per Android – ovvero la 2.23.3.17 (versione business) – ha scoperto che il team sta mettendo a punto un'opzione inedita che potrebbe risultare utile a molti utenti. Nello specifico, si sta facendo strada l'introduzione dei messaggi appuntati . Si tratta di una funzionalità che consente agli utenti di bloccare i messaggi che ritengono importanti nella parte superiore della chat così da non "smarrirli".

La possibilità di mettere in evidenza messaggi specifici è in fase di sviluppo, dunque per il rilascio ufficiale occorrerà attendere ancora un po'. Nel frattempo, il team di WhatsApp si sta concentrando anche su altro, come un nuovo pulsante per bloccare in maniera più immediata un contatto indesiderato. La nuova funzione è disponibile nell'ultima beta di WhatsApp versione 2.23.2.10 che potete scaricare da Google Play, ma ad oggi è accessibile esclusivamente ad alcuni tester.