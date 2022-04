Su WhatsApp si potrà utilizzare qualsiasi emoji come reaction

Interessanti novità in arrivo per WhatsApp. Tramite il programma beta di Google Play, infatti, è in arrivo la versione 2.22.10.9, che includerà un aggiornamento di una funzione già anticipata in passato: ovvero la possibilità di reagire ai messaggi con emoji. Prima di scoprire la novità, però, potrebbe essere utile consultare la nostra guida su come inviare i messaggi che scompaiono su WhatsApp.

Nella beta in questione, infatti, accanto alle sei reaction disponibili è stato aggiunto un segno "+" che, una volta premuto, permetterà all'utente di scegliere tra tutte le emoji. Questa funzione, attualmente, è in fase di sviluppo e verrà distribuita agli utenti soltanto dopo il rilascio ufficiale della prima versione dell'app che consentirà di inviare le reazioni ai messaggi.