WhatsApp inarrestabile: arriva la condivisione dello schermo in chiamata

Si parla ancora di WhatsApp, la popolarissima app di messaggistica istantanea, perché è appena arrivata una novità molto interessante che riguarda da vicino la sua versione per dispositivi Android.

Nelle ultime ore infatti per WhatsApp è stata rilasciata una ghiotta funzionalità che riguarda le opzioni a disposizione degli utenti WhatsApp durante le videochiamate con il servizio della piattaforma.

Come mostra l'immagine in basso, su WhatsApp arriva la funzionalità per condividere lo schermo durante le videochiamate. Una volta che ci si troverà in videochiamata sarà possibile attivare la condivisione del display tramite il collegamento dedicato, e un popup comunicherà dell'imminente condivisione dei contenuti con i partecipanti alla videochiamata.