Su WhatsApp arrivano ufficialmente le Community!

Le Community di WhatsApp hanno molto in comune con i canali Telegram, anche la struttura sembra leggermente diversa. Come vedete dagli screenshot che trovate qui sotto, diversi utenti che hanno ricevuto l'ultimo aggiornamento di WhatsApp possono creare una Community , tramite l'opzione che prende il posto della sezione Fotocamera .

Creare una Community prevede la possibilità di aggiungere fino a 10 gruppi, ognuno dei quali potrà ospitare un massimo di 512 utenti. Ogni membro della Community può scegliere a quale gruppo unirsi all'interno di essa in base alle proprie preferenze personali e può lasciare un altro gruppo senza lasciare la Community.

Gli amministratori della Community possono anche disabilitarla se non vogliono usarla più e gli altri membri possono segnalare la Community a WhatsApp se viola i suoi termini di servizio. Dopo aver creato una Community, WhatsApp crea automaticamente un nuovo gruppo: è il gruppo di annunci. Grazie al gruppo di annunci, gli amministratori della Community possono inviare messaggi sempre visibili a tutti i membri della stessa.

WhatsApp sta anche lavorando all'offuscamento dei numeri di telefono degli utenti iscritti ai vari sottogruppi di una Community, in modo che i numeri personali degli utenti possano rimanere privati anche all'interno della Community. Questa opzione non è inclusa nella prima versione delle Community che WhatsApp sta rilasciando in queste ore.

La novità che abbiamo appena visto è in fase di test soltanto per alcuni utenti WhatsApp Beta. Non è chiaro in base a quale criterio WhatsApp stia distribuendo la novità per il test. Sicuramente occorre aver aggiornato alla versione 2.22.19.3 di WhatsApp Beta per Android.