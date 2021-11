WhatsApp Beta si aggiorna: sarà più facile identificare gli account Business sconosciuti

Arriva un nuovo aggiornamento per l'app Android di WhatsApp in versione beta, con il quale è stata introdotta una novità per l'identificazione degli account Business che provano a contattarvi sulla piattaforma.

Lo screenshot che vedete nella galleria in basso riassume la novità in fase di distribuzione: si tratta della notifica automatica nel caso in cui veniste contattati da un account Business non salvato in rubrica, e per questo sconosciuto. Tramite la notifica sarà anche possibile bloccare il contatto oppure aggiungerlo alla rubrica, o semplicemente continuare la conversazione.