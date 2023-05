Finalmente è possibile modificare i messaggi in WhatsApp beta

L'ultima versione di WhatsApp Beta per Android – 2.23.10.13 - contiene una novità molto importante: la possibilità di modificare i messaggi. Su questa funzione, gli sviluppatori stavano lavorando da tempo e difatti adesso è disponibile per gli utenti che hanno aderito al programma beta di WhatsApp dedicato ai dispositivi Android.

Il funzionamento della nuova opzione è piuttosto semplice: occorre, infatti, premere sul messaggio e poi cliccare sull'icona con i tre pallini in alto a destra. Infine, è sufficiente selezionare l'opzione "modifica". A questo proposito, gli sviluppatori hanno chiarito che non sussistono limiti al numero di volte che un messaggio potrà essere modificato, tuttavia è necessario che l'azione venga effettuata entro 15 minuti dall'invio del messaggio. Questo limite è stato scelto poiché lo strumento è stato implementato soltanto per consentire agli utenti di correggere eventuali errori di battituta, mentre un limite temporale più lungo avrebbe potuto compromettere l'integrità della conversazione.