Su WhatsApp sarà possibile vedere anche gli ex membri di un gruppo

WhatsApp continua a lavorare per fornire agli utenti un'esperienza sempre più gratificante e nuove funzionalità utili. In questo senso, negli ultimi giorni è stata svelata una novità che prossimamente dovrebbe raggiungere gli utenti e che riguarda in particolar modo i gruppi.

Sembrerebbe, infatti, che WhatsApp consentirà di vedere chi, in passato, ha fatto parte del gruppo. Nella parte inferiore dell'elenco dei partecipanti, ci sarà una voce che includerà tutti i nomi degli ex membri.