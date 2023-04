Rivoluzione per WhatsApp beta: adesso potete collegare un secondo dispositivo a quello principale

WhatsApp si conferma tra le app di messaggistica più importanti al mondo, grazie ai suoi miliardi di utenti e alla sua presenza su tutti i dispositivi a partire dagli smartphone. Proprio in questo contesto arriva un'importante novità.

La novità della quale parliamo riguarda per il momento esclusivamente gli utenti Android, e in particolare coloro che intendono usare WhatsApp in maniera indipendente e con lo stesso account su più dispositivi.