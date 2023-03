WhatsApp a lavoro sull'implementazione delle chat audio

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando sull'implementazione di una nuova funzionalità dedicata alla versione dell'app per dispositivi Android. In particolare, nella versione beta 2.23.7.12 il team di WABetaInfo ha scovato una inedita funzionalità denominata chat audio e che sarà disponibile all'interno della chat tramite un futuro aggiornamento.

Entrando nel vivo della notizia, all'intestazione della chat verrà aggiunta una nuova icona a forma d'onda che consentirà agli utenti di avviare proprio la chat audio. Lo screenshot, inoltre, svela un pulsante rosso che servirà a terminare le chiamate in corso e, tra l'altro, sembra esserci uno spazio aggiuntivo disponibile. A riguardo, si ipotizza che questo spazio potrebbe essere riservato alla visualizzazione delle forme d'onda audio durante la navigazione tra le varie chat. Questa funzionalità, di cui ancora non si conoscono tutti i dettagli, è in fase di sviluppo: quindi, si presume che verrà rilasciata agli utenti attraverso un futuro update.