WhatsApp beta: presto si potrà annullare l'eliminazione di un messaggio

Nonostante gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp abbiano portato sull'app di messaggistica tante utili funzionalità, moltissimi utenti chiedono a gran voce altre feature, come la possibilità di modificare un messaggio o la possibilità di annullare l'eliminazione di un messaggio : proprio quest'ultima funzione è già in lavorazione, e alcuni indizi sono stati scovati nell'ultima beta di WhatsApp.

Il solito WABetaInfo ha infatti scoperto nella versione 2.22.13.5 beta di WhatsApp il modo in cui funzionerà questa feature: dopo aver eliminato un messaggio, selezionando l'opzione "Elimina per me", sarà mostrata in basso una piccola barra con un pulsante "Undo", che se cliccato permetterà appunto di annullare la cancellazione del messaggio. Questa barra sarà mostrata solo per pochi secondi dopo aver eliminato un messaggio.

Come detto, questa feature è attualmente ancora in lavorazione e non è ancora disponibile per gli utenti, neppure installando l'ultima versione beta di WhatsApp. Speriamo comunque di vederla disponibile sulla versione stabile dell'app al più presto.