WhatsApp per Android si sta iPhonizzando, è ineluttabile

Avevamo avvistato questa novità qualche settimana fa in beta su Android , ma allora erano in pochi ad averla ricevuta, il che lasciava pensare a un A/B test limitato; nel frattempo però la nuova barra inferiore si è fatta largo in WhatsApp beta, e ormai sono moltissimi ad averla ricevuta, suggerendo quindi che il rilascio nel ramo stabile sia solo una questione di tempo.

In una primavera mai così densa di novità per WhatsApp ( modifica dei messaggi , stesso account su più telefoni , lucchetto alle chat e altro), c'è un cambiamento che forse è passato un po' in sordina, e che invece rischia di arrivare a breve per tutti gli utenti Android: una nuova interfaccia con barra di navigazione in basso, in stile iPhone .

Da sinistra a destra abbiamo: WhatsApp stabile per Android, WhatsApp beta sempre per Android, e WhatsApp per iPhone. L'affinità tra gli ultimi due è evidente, con la versione per iOS che in più ha giusto il tasto per le impostazioni, che per ora su Android rimane ancora nel menu in alto a destra, ma per il resto sono identici, al netto della differente posizione delle varie schede per chat, community, stato e chiamate.

Immaginate la riunione negli uffici di Meta mentre i designer di WhatsApp pensavano a come differenziare la versione Android da quella per iPhone una volta introdotta la barra di navigazione in basso. Silenzio generale, poi qualcuno alza la mano e dice: "invertiamo l'ordine delle schede"... Silenzio... e poi il capo che esclama: GENIO!

Ironia a parte, le barre in basso sono state oggetto di discussione in passato, perché favoriscono l'utilizzo con una mano sola, dato che sono facilmente raggiungibili col pollice, ma non hanno mai conosciuto una così grande diffusione su Android come su iOS. Spesso sono state soppiantate dal menu laterale, che poi è stato deprecato a sua volta, ma c'è da dire che ormai anche diverse app di Google le adottano, come Gmail, Maps, Foto, Drive e Contatti, per non parlare dell'app Google e del Play Store; al contempo però abbiamo anche Messaggi, Documenti, Fogli, Presentazioni e Meet ancora hanno il menu laterale.

Come sempre anche Google non riesce a essere coerente con sé stesso.

In tutto ciò si inserisce ora WhatsApp, che trova quindi terreno fertile anche tra le app di BigG, ed essendo periodo di frequenti novità il rinnovamento grafico di Android potrebbe benissimo farne parte. In attesa di un annuncio ufficiale, o di un semplice rollout nel canale stabile, se anche voi aveste già provato questa nuova interfaccia diteci pure cosa ne pensate nei commenti.