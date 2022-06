WhatsApp al lavoro per permettere agli utenti un maggiore controllo sui propri backup

WhatsApp è freneticamente al lavoro sui backup. Dopo avervi annunciato la fine dello spazio illimitato gratuito su Drive, ora nell'ultima beta per Android ci sono indicazioni che in futuro possa arrivare l'opzione per esportare i backup, in modo da liberare spazio sul cloud (la nostra guida su come liberare spazio in WhatsApp).

Nella versione numero 2.22.13.11 di WhatsApp beta per Android, infatti, i ragazzi di WABetaInfo sono riusciti a scovare una nuova voce, che permette appunto di esportare la cronologia completa della chat, come messaggi, immagini, video e altri file multimediali.