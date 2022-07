WhatsApp è al lavoro sugli avatar: un nuovo modo di essere voi stessi

La società di Mark Zuckerberg crede fortemente in questa soluzione e se poco tempo fa ha introdotto gli Avatar 3D in Instagram , ora sembra intenzionata più che mai a svilupparla anche sulla sua app di messaggistica più popolare.

Lo screenshot qui sopra mostra infatti l'immagine di introduzione alla nuova funzione, che mostra gli stessi avatar di Facebook, ma che ne permetterà la creazione direttamente in app.

Probabilmente, una volta personalizzato il proprio avatar, con un processo che immaginiamo simile a quello che avviene in Facebook, si potrà usarlo come adesivo da condividere con i contatti e forse, chissà, in futuro anche da sovrapporre durante le videochiamate.

Immaginiamo che per quest'ultima funzione (più una speranza che un'ipotesi basata su dati) ci vorrà ancora del tempo perché ovviamente dovrà essere implementata in modo molto più profondo, ma forse per avere gli avatar adesivi non dovremo attendere così tanto.

In ogni caso vi ricordiamo che questa pagina di introduzione alla creazione degli avatar non è ancora stata rilasciata pubblicamente da WhatsApp, ed è stata resa visibile solo "giocando" con le linee di codice nell'ultima beta dell'app. Continuate a seguirci però, perché sicuramente arriveranno nuovi aggiornamenti a riguardo!