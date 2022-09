WhatsApp punta tutto sugli avatar: a breve arriveranno gli adesivi personalizzati

Tre anni fa Facebook ha introdotto gli Avatar, una funzione "presa in prestito" dai Bitmoji di Snapchat, e dopo averli importati in Instagram (qui trovate come crearli) sta ora lavorando per espanderli anche sull'app di messaggistica WhatsApp.

Come abbiamo visto infatti a fine luglio, nell'aggiornamento della versione beta dell'app per Android (identificato con il numero 2.22.15.5) era comparsa la pagina introduttiva alla creazione degli avatar.

Questo aveva acceso le speranze di un arrivo della funzione non solo come adesivi da utilizzare nei messaggi, ma addirittura come immagini da usare al posto del nostro volto nelle videochiamate.

Ora l'ultimo aggiornamento di WhatsApp per Android, sempre nel canale beta, nasconde qualche informazione in più, rivelando che il lavoro procede a ritmo sostenuto. Nella versione 2.22.21.3 dell'app i ragazzi di WABetaInfo sono infatti riusciti ad attivare alcune schermate relative alla creazione degli Avatar, specificamente riguardo alla possibilità di usarli come adesivi.