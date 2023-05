WhatsApp meglio di Telegram: è arrivata l'app per Wear OS

Nello specifico, il test è stato avviato su Wear OS 3 , dunque compatibile con smartwatch quali Pixel Watch , Galaxy Watch 5 e gli altri che sono aggiornati alla nuova versione di Wear OS (questo è probabilmente un buon momento per ricordarvi come aggiornare a Wear OS 3 ).

La novità delle ultime ore infatti consiste nel fatto che WhatsApp (ecco la guida per installarla ) sta testando una nuova app per dispositivi Wear OS , ovvero per tutti gli smartwatch che sono basati sul sistema operativo di Google.

Gli screenshot che trovate in galleria ci mostrano come è WhatsApp per Wear OS: all'apertura l'app permette di visualizzare le conversazioni recenti, consultare i vari messaggi, accedere alle impostazioni e aprire l'app sul telefono accoppiato. Potete rispondere ai messaggi, o inviarne di nuovi, tramite emoji, microfono e tastiera sullo smartwatch, e potrete anche inviare messaggi vocali, senza quindi la complicazione di rileggere e correggere eventuali errori di battitura del testo.

L'accesso all'app su smartwatch è permesso tramite l'inserimento di un codice univoco a 8 cifre fornito dall'app sull'orologio, in modo da permettere un accoppiamento sicuro con crittografia end-to-end: di fatto è come collegare WhatsApp Web / Desktop al proprio account. Oltre a questo, WhatsApp per Wear OS offre anche dei tile dedicati ai messaggi non letti, uno dedicato ai vocali con la possibilità di registrarne uno nuovo e un altro dedicato ai contatti WhatsApp.

Insomma c'è davvero tanta carne al fuoco, con WhatsApp che introduce la sua app per Wear OS quando Telegram l'ha rimossa qualche anno fa.

La novità che abbiamo appena descritto è disponibile per tutti gli utenti in beta. Per provarla subito dovete aderire al programma beta di WhatsApp e, se ci fossero posti disponibili, aggiornare l'app almeno alla versione 2.23.10.10. Successivamente dovrete installare, se disponibile, l'app sul vostro smartwatch Wear OS, direttamente dal Play Store dell'orologio.