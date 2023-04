WhatsApp per Android vuole assomigliare sempre più alla versione per iPhone

Arrivano novità per gli utenti WhatsApp su Android. L'app dedicata al sistema operativo di Google, infatti, riceverà presto una nuova interfaccia utente che avvicinerà l'esperienza a quella di iOS. L'update in questione – versione 2.23.8.4 – verrà lanciato in versione beta in questa settimana ed è piuttosto atteso dagli utenti visto che a più riprese hanno richiesto una riprogettazione del software.

Scendendo maggiormente nei dettagli, l'aggiornamento prevede lo spostamento della barra di navigazione sulla parte inferiore dello schermo. In questa sezione, quindi, sarà possibile individuare le chat aperte, il pulsante dedicato alle community, quello per visualizzare gli stati e, infine, le chiamate vocali. In questo modo, quindi, l'esperienza su Android sarà molto più simile a quella degli utenti iOS. Inoltre, in questa settimana l'app, sempre in beta, ha beneficiato di un altro aggiornamento. Si tratta della possibilità di bloccare specifiche chat. Nella fattispecie, sarà possibile proteggere delle conversazioni con una password o impronta digitale. La sezione che conterrà queste chat sarà posizionata sopra a quella dedicate alle conversazioni archiviate.