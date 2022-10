Wear OS: in arrivo anche l'app Google News dedicata

Abbiamo visto come negli ultimi tempi Wear OS sia cresciuto particolarmente , anche grazie alla partnership con Samsung , culminata con i nuovi Galaxy Watch e con il nuovo Pixel Watch che è in arrivo sul mercato. All'orizzonte vediamo un'interessante novità per le app dedicate a Wear OS .

Google è attiva su molti fronti nel settore tech e uno di questi è costituito dagli indossabili . In questo contesto conosciamo Wear OS come uno dei sistemi operativi più popolari.

Stando infatti a quanto segnalato da un utente Reddit, sul Play Store sarebbe apparsa una versione dell'app Google News dedicata a Wear OS 3. All'app erano allegati anche alcuni screenshot dimostrativi, che trovate nella galleria in basso.

Vediamo come l'app Google News per Wear OS sarebbe in grado di mostrare i contenuti raccolti nella sezione Notizie principali. Tali contenuti sarebbero selezionabili e successivamente aperti sullo smartphone collegato allo smartwatch.

Rimane da capire se l'app sarà disponibile anche per dispositivi aggiornati soltanto a Wear OS 2. Al momento sembra disponibile per alcuni utenti con Pixel Watch, aggiornato a Wear OS 3. Staremo a vedere se Google la distibuirà più su larga scala in futuro.