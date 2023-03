Waze beta ripristina il supporto a Coolwalk. Sarà la volta buona?

Che tra Waze ( ecco come usarla ) e la nuova interfaccia "Coolwalk" di Android Auto non corra buon sangue, sembra ormai un fatto assodato.

A gennaio, poi, è iniziato il rilascio della funzionalità, almeno per una piccola percentuale di iscritti al canale beta di Waze, ma, con grande frustrazione degli utenti, la stessa è scomparsa senza alcuna spiegazione.

Purtroppo tutte queste segnalazioni sono avvenute tramite Reddit, quindi è difficile farsi un'idea chiara della situazione, ma sempre tramite questo canale sembra che ora l'app di navigazione abbia risolto - almeno parzialmente - i suoi problemi.

Alcuni utenti hanno infatti riportato che l'ultima beta di Waze, identificata con il numero di versione 4.93.5.5, ha ripristinato il supporto a Coolwalk, fatto confermato anche dal sito 9TO5Google. Ancora più interessante, il supporto è mantenuto anche nella versione successiva, 4.93.5.6, quindi forse si vede una luce alla fine del tunnel e questo traccheggiamento sta arrivando a una conclusione.

A questo punto restano due problemi. Il primo è che Coolwalk non è ancora disponibile per tutti gli utenti, e il secondo è che il supporto alla nuova interfaccia di Android Auto è disponibile solo nella beta di Waze, che al momento è al completo e non accetta più iscrizioni. Speriamo che non si debba aspettare troppo per un rilascio ufficiale.