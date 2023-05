Wallapop: come funziona il regno dell'usato senza confini

Spesso parliamo di come le piattaforme attuali ci aiutino nelle attività quotidiane, questo accade tanto per i dispositivi Android quanto per coloro che possiedono un iPhone . E tra le piattaforme più interessanti ci sono quelle che connettono milioni di utenti per la compravendita di beni.

Tante alternative, con un bonus non da poco

Wallapop è una piattaforma molto ben strutturata nata per permettere ai suoi utenti di vendere o acquistare oggetti di seconda mano. Non è certo una sorpresa che piattaforme del genere ne esistano già molte, anche particolarmente diffuse. Però Wallapop presenta alcune peculiarità che la rendono originale e interessante.

Vi diciamo subito quello che maggiormente ci è piaciuto di Wallapop: la piattaforma consente di connettersi con utenti in tutto il mondo, in modo da essere visibili in maniera esponenziale nel caso in cui si intenda vendere oggetti usati e avere moltissime alternative nel caso in cui foste alla ricerca di uno specifico oggetto di seconda mano.

Anche questa non è una sorpresa, vi sono servizi simili che permettono di connettersi con utenti che vendono o comprano oggetti usati da tutto il mondo. Ma quello che Wallapop ha in più è la possibilità di interfacciarsi direttamente con i venditori o acquirenti. L'interfaccia dell'app, sia su Android che su iOS, è estremamente intuitiva e permette da subito un collegamento diretto tra utenti registrati.

Per il resto Wallapop non delude. Il servizio raccoglie praticamente tutti i tipi di oggetti di seconda mano in vendita, anche i più particolari. Si parte da articoli tecnologici e si arriva ad articoli per la casa o per il giardinaggio, anche vintage o di antiquariato per certi versi. Insomma, Wallapop ha diverse anime, tutte racchiuse in un unico servizio.

Altro aspetto interessante consiste nelle modalità di pagamento: vengono accettati quelli classici come la carta di credito o PayPal, ma potrete anche pagare tramite il portafoglio Wallapop, il quale si costituisce in base alle vendite effettuate in precedenza sulla piattaforma.

Anche sulle modalità di spedizione c'è versatilità: è possibile scegliere il corriere, ma anche la consegna a mano.

E per quanto riguarda l'affidabilità, Wallapop propone un metodo ben collaudato da altre piattaforme simili, ovvero quello basato sulle recensioni dei venditori e degli acquirenti. In questo modo sarà possibile valutare se rischiare un acquisto senza troppe garanzie oppure prendere delle contromisure, come ad esempio la scelta di un metodo di pagamento come PayPal.

Insomma, Wallapop è sicuramente da provare: combina semplicità, sia per chi vende che per chi intende acquistare, versatilità e affidabilità.