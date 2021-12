Vivaldi lancia il primo browser per Android Automotive

Android Automotive è la nuova piattaforma software che Google ha progettato per integrarla direttamente nelle auto, ad un livello più profondo in relazione a quanto fa Android Auto. Vivaldi, il noto browser web, sposa la causa e presenta il primo browser per Android Automotive.

Vivaldi ha annunciato il suo primo browser ottimizzato esclusivamente per Android Automotive, il quale attualmente è compatibile esclusivamente con la Polestar 2, l'auto elettrica sviluppata dalla startup di Volvo e con alla base Android Automotive. Tutte le sue funzionalità sono sviluppate per salvaguardare la sicurezza stradale, a partire dal fatto che il browser potrà essere usato esclusivamente a veicolo fermo.