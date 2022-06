Vivaldi si aggiorna: personalizzazione dei gruppi tab e nuove gesture

Arriva un nuovo aggiornamento per Vivaldi, il browser per smartphone Android e non solo che ha guadagnato una discreta popolarità negli ultimi tempi.

Canale Telegram Offerte

L'aggiornamento per Vivaldi introduce alcune interessanti novità a tema personalizzazione:

Possibilità di rinominare i gruppi tab.

Nuova gesture nella barra degli indirizzi per aprire il Tab Switcher.

Nuovo Translate Panel, il quale permette di tradurre termini in modo rapido senza lasciare il browser.

L'update per Vivaldi corrisponde alla versione 5.31 dell'app ed è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store. Qui sotto trovate il pulsante per scaricarlo dal Play Store.

Scarica da Play Store